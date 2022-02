Meeste coronaregels verleden tijd | Minder treinen Leeuwarden-Sneek door ziekte

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus:

Coronamaatregels verder versoepeld: afstand houden hoeft niet meer, mondkapjes op de meeste plekken ook niet;

Vanwege ziekteverzuim bij vervoerder Arriva rijden er de komende week minder treinen tussen Leeuwarden en Sneek;

Meerdere horecazaken in Fryslân houden liever vast aan de relatief vroege sluitingstijden;

Donderdag zijn in Fryslân 1.926 nieuwe coronabesmettingen gemeld.

