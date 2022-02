Minste economische groei van Nederland in 2021 in noordelijk Fryslân

De groei van de economie was in het noordelijke deel van de provincie slechts 3 procent. Volgens het CBS is er in deze regio minder economische verbetering geweest, omdat de bedrijfstakken die in 2020 het zwaarst getroffen werden hier het kleinst zijn.

In het zuidwesten van de provincie groeide de economie met zo'n 4 procent. In het zuidoosten van de provincie ging het om een groei van 5 procent.

De grootste toename was in de regio Haarlemmermeer, daar groeide de economie met zo'n 9 procent. Dat had vooral te maken met de luchtvaarteconomie.

Vergelijkbaar met voor de crisis

In bijna alle regio's is de omvang van de economie weer te vergelijken met de situatie van twee jaar geleden, voor de coronacrisis. De situatie van 2021, vergeleken met 2019, laat zien dat de groei in Noord-Fryslân gelijk bleef, in zuidwest-Fryslân met 1 procent toenam en in zuidoost-Fryslân met 2 procent toenam.