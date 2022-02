Schoten bij inbraak Feanwâlden, aanhouding na achtervolging

Er was ingebroken in of bij een bedrijfspand aan de Suvelstrjitte in Feanwâlden. Dat gebeurde kort voor 3.00 uur. Daarbij werden schoten gehoord.

Een voertuig dat mogelijk betrokken was bij de inbraak werd later gezien op de A31. Na een achtervolging tot in Noord-Holland is die auto tot stilstand gebracht, waarna de politie een aanhouding heeft verricht.

Meer informatie deelt de politie op dit moment niet.