Drie aanhoudingen na schietincident en vondst hennepkwekerij in Feanwâlden

De politie kreeg vlak voor 3.00 uur een melding van een inbraak in een bedrijfspand aan de Suvelstrjitte, dat ligt in het industriegebied van Feanwâlden. Bij de inbraak is geschoten.

Achtervolging over de Afsluitdijk

Een busje dat mogelijk betrokken was bij de inbraak werd later gezien op de A31, bij de Afsluitdijk. Na een achtervolging tot in Zwaag (Noord-Holland) is dat busje tot stilstand gebracht, waarna de politie een verdachte aan heeft gehouden. Dat ging om de bestuurder van het busje, een man van 21 uit Hoorn.