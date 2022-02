Sietske Poepjes over contracten met Gazprom: "We moeten boter bij de vis doen"

"We gaan naar die contracten kijken en overleggen met de regering: 'Wat gaat Nederland doen tegenover Rusland, wat is wijsheid?' De komende dagen hebben we hier veel huiswerk van", zegt de gedeputeerde. "Wij volgen de regering in sancties naar Rusland, en zullen onderzoeken wat onze exacte juridische positie is."

Gas ergens anders vandaan

Het is belangrijk dat het gas in de toekomst van andere plekken komt. "Dan zit je ook weer met het probleem: moet dat dan uit Groningen komen, want dat is ook niet zo mooi. Er zijn gelukkig ook nog andere landen waar gas vandaan kan worden gehaald, zoals Noorwegen. Amerika wordt ook steeds actiever op dat gebied. Het is noodzakelijk dat we dat uitzoeken, we moeten niet in de kou of het donker zitten", zegt Poepjes.

Toch vindt ze het ook belangrijk dat er sancties komen tegen Rusland. "We moeten achter onze regering staan als een bepaald land wordt geboycot."

Het contract met Gazprom zou ook al tot december 2023 duren. Dat was al een poos voor de inval besproken door het college. "We hebben besloten dat we überhaupt onze energie bij andere mensen vandaan zouden halen. Bij de energiecorporaties en van zonnepaneelvelden, zodat je minder afhankelijk bent van niet-Friezen."