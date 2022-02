Oost-Europakenner: "Poetin heeft oorlogskas van miljarden door hoge gas- en olieprijzen"

De Hoop is duidelijk: overal waar Russische belangen op het spel staan, probeert Poetin een voet tussen de deur te krijgen. Hij probeert waar het ook maar kan, zijn invloedssfeer uit te breiden. De Hoop zet op een rijtje wat er allemaal is gebeurd:

Wit-Rusland en Kazachstan

Wit-Rusland zat altijd zo'n beetje tussen de EU en Moskou in. Tegen de wil van Rusland wilde het land niet met Rusland integreren. Afgelopen jaar kwam het volk in opstand en met dictator Loekasjenko kwamen er sancties tegen het land. De Hoop: "Nu zijn ze volledig in de armen van Poetin gedreven."

Afgelopen jaar was er ook een volksopstand in Kazachstan. Daar zijn Russische troepen op uitnodiging naartoe gegaan.

Georgië en Oekraïne

Volgens De Hoop probeert Poetin al sinds 2008 zijn invloedssfeer uit te breiden. Toen vielen de Russen Georgië binnen. De reden was dat Amerika wilde dat Georgië en Oekraïne op termijn onderdeel konden worden van de NAVO. In 2014 kwam er een pro-westerse regering in Oekraïne, Poetin viel de Krim binnen en zette stappen in oostelijk Oekraïne.