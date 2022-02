Friese amateurcultuursector krijgt vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon wordt beschikbaar gesteld door Keunstwurk en de amateurkunstkoepels Sako, Iepen DoEk en OMF.

Bij het aanstellen van de vertrouwenspersoon voor de Friese amateurcultuursector is ook de SESAM academie betrokken, een landelijke non-profit organisatie die steun en advies geeft aan maatschappelijke organisaties waarbinnen vrijwilligers actief zijn.

De organisatie zorgt voor gecertificeerde vertrouwenspersonen die gesprekken kunnen voeren over onder andere grensoverschrijdend gedrag, integriteit, discriminatie, intimidatie en pesten. Ze zijn getraind om hierover het gesprek te voeren.

'Bijdragen aan bewustwording binnen amateurkunst'

"Er zijn op dit moment talrijke voorbeelden in het nieuws van ongewenst gedrag binnen verschillende sectoren. Met de provinciale vertrouwenspersoon creëren we een direct aanspreekpunt voor amateukunstverenigingen en hopen we bij te dragen aan bewustwording binnen de amateurkunst", zegt Gerda Roorda van Keunstwurk.

Keunstwurk werkt ook aan "preventief beleid", zo zegt de organisatie. Er komen zogeheten 'moetingsjûnen', waar verenigingen het samen en met deskundigen kunnen hebben over een veilige cultuur binnen de verenigingen. Daarnaast hebben ze een set gedragsregels opgesteld, die de verenigingen als richtlijn kunnen gebruiken.