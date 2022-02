Fries getuige van bittere realiteit in Oekraïne: "Willem, it is war"

Nammensma werd donderdagochtend wakker met een appje van een Oekraïense vriend die in het leger zit. "Willem, it is war", stond erin. "Dan schrik je wel wakker", zegt Nammensma.

Rust

Nammensma zette snel de Nederlandse televisie aan en pakte de sociale media erbij. Toen ging ook nog het luchtalarm af. "Je weet niet wat je moet doen. Ik wilde naar het platteland, de stad is altijd gevaarlijk."

De Fries woont in Lviv, een stad helemaal in het westen van Oekraïne met zo'n 700.000 inwoners. Nammensma zag lege straten. "Ik ben even naar het park gelopen, het komt heel veilig over. Er heerst een serene rust, maar de mensen zijn in shock."