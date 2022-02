Drukte bij Vogelhelling in Ureterp: vogels in de stress vanwege het stormweer

Ze zag de drukte niet aankomen. "En het duurt al een week of twee. We hebben zelfs vogels gekregen uit de opvangen van Haarlem en Krommenie, want daar hadden ze er geen plaats meer voor. Afgelopen week hadden we al een stuk of zestien binnen, daar zijn nu weer veertien bijgekomen. En dat komt bovenop wat we zelf al hadden."