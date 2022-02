Horecazaken willen geen late sluitingstijden: kroegen gaan eerder dicht

Veel horecaondernemers doen het op eigen initiatief. Zo begint in ScooterS in Leeuwarden de livemuziek eerder en gaat de zaak om 3.00 uur dicht. In Drachten gaat de horeca om 2.00 uur dicht en in Heerenveen gaat de toelatingstijd van café 't Houtsje van 3.00 uur naar 2.00 uur.

De nachthoreca in Leeuwarden houdt wel vast aan de late sluitingstijd, onder andere omdat het tijdens de vroege sluitingstijd afgelopen weekend extreem druk was in het stapgebied.

Positiever en fitter

"Eerder beginnen maakt het ook veel gezelliger in de stad", zegt Izak Rusticus, kroegbaas van De Prins in Leeuwarden. "Mensen zijn positiever. En het blijft ook prettiger. Bezoekers zijn er nu ook aan gewend."

Er zijn meer voordelen, volgens Rusticus. "Mensen zijn ook veel fitter én het personeel heeft meer zin in het werk. Die hebben dan ook nog iets aan de volgende dag."