Angst bij Oekraïners over inval Rusland: "In één dag verandert heel Oekraïne"

Het land komt in één klap tot stilstand, zegt Westerdijk. "Niemand werkt meer. In één dag verandert heel Oekraïne. Mensen proberen rustig te blijven, maar ze wonen in grote steden en flats. Ze hebben geen contacten of familie in dorpen. Ze moeten kunnen eten, producten kunnen krijgen."

Er staan al lange rijen in winkels, apotheken en banken. "Je kunt er niet zoveel kopen als je wilt", zegt Westerdijk. Nu kan dat nog voor maximaal 4.000 grivna, dat is ongeveer 120 euro. "Hoelang duurt het? Het is voor iedereen een grote shock, dit hadden we niet verwacht."

Broedervolken

In Oekraïne zijn ze opgegroeid met het idee dat Russen en Oekraïners broedervolken zijn. Dat blijft zo, zegt Westerdijk. "Zelfs bij een oorlog maakt het niet uit. Het is gewoon dezelfde cultuur, hetzelfde denken het zijn dezelfde gevoelens. In mijn hart blijft dat altijd zo."