Proef moet huisartsen inzicht geven waar ruimte is op spoedeisende hulp

Dat schrijft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. In september vorig jaar zijn bij een aantal noordelijke ziekenhuizen mensen binnengebracht die spoedeisende hulp nodig hadden, terwijl er eigenlijk geen plek voor hen was.

Op dit moment is er op de meldkamer al hulp beschikbaar om ambulances naar spoedeisende hulpen met vrije bedden te loodsen. De proef met de huisartsen moet daar ook positief aan bijdragen.