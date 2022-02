Defensie kijkt naar extra beveiliging Leeuwarder vliegbasis

Donderdagmorgen zijn twee F-35's van de vliegbasis in Leeuwarden de lucht ingegaan, om het luchtruim van het NAVO-gebied te bewaken. Directe aanleiding is de inval van Rusland in Oekraïne.

"We zijn aan het bekijken of we de beveiliging van de vliegbasis gaan ophogen", zegt woordvoerder Wilco ter Horst van Defensie. "Daar maak ik me niet zoveel zorgen over, de bewaking is goed."

Twee vliegtuigen de lucht in

De twee gevechtsvliegtuigen van de Leeuwarder vliegbasis zijn om 10.15 de lucht ingegaan.Ze kwamen daarna voor een korte stop even terug en zijn nu weer onderweg.

Defensie was er klaar voor om donderdag in actie te komen, meldt Ter Horst. "Het overviel ons niet, we weten wat er speelt. Het was alleen de vraag wanneer. Dat bleek vanmorgen te zijn."