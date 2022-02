DNA-onderzoek vogelpoepjes moet duidelijkheid geven over voedsel gruttokuikens

De onderzoeker willen er ook achter komen welke insectensoorten er op welk moment in het veld aanwezig zijn. Een middel om dat in kaart te brengen is onder meer een insectenval.

Dat is een stuk karton, besmeerd met lijm, dat verticaal in de grond staat. Daarmee zien de onderzoekers niet alleen welke insecten er zitten, maar ook op welke hoogte ze te vinden zijn en of de kuikens er wel bij kunnen.

De onderzoekers willen ook weten of de insecten er op het juiste moment voor de kuikens zijn en welke rol het beheer van het weiland daarbij speelt.