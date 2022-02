Leeuwarder F-35's vertrokken naar Oost-Europa om luchtruim te beschermen

De twee vliegtuigen kunnen met behulp van tankvliegtuigen lang in de lucht blijven. Waar ze precies worden ingezet, maakt het ministerie niet bekend.

De inzet van deze twee vliegtuigen staat los van de drie F-35's en 100 personeelsleden die in april het luchtruim in Bulgarije gaan bewaken.

Russische invasie

President Poetin van Rusland kondigde donderdagochtend vroeg in een toespraak op de Russische staatstelevisie aan dat het leger in actie zou komen. Hij had het over een 'speciale militaire operatie'. In verschillende steden door heel Oekraïne werden daarna explosies gemeld.

Het Oekraïense leger zegt dat er vijf Russische vliegtuigen en één Russische helikopter zijn neergehaald. Rusland spreekt die berichten tegen.