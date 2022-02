Oproep horecazaken: 'Houd sluitingstijden vroeg in de nacht'

De verplichte coronatest voor grote evenementen scheelt gemiddeld 1,6 tot 3 ziekenhuisopnamen per dag, volgens een onderzoek van de TU Delft. Vanaf vrijdag moet voor binnenevenementen met meer dan 500 bezoekers een coronatest worden gedaan. Onderzoeker Bas Kolen: "Gemiddeld voorkom je hiermee enkele honderden besmettingen per dag. Of dat veel of weinig is, dat is niet aan mij."

De onderzoeker baseert zich op berekende aannames over het gemiddeld aantal bezoekers per dag van grote concerten en evenementen binnen. Ook het aantal besmettelijke mensen dat rondloopt in Nederland is een onzekerheid. In de berekeningen is de onderzoeker ervan uitgegaan dat dit 2 procent van de bevolking is.