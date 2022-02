Redding Bolswarder zwembad was niet eenvoudig: "Je vraagt nogal wat"

"Als jong meisje was ik altijd al te vinden in het buitenbad", vertelt De Rijke. "Toen die in 1994 dichtging, was ik heel verdrietig. En toen het binnenbad ook dicht zou gaan, zei ik: dat kan niet."

Ze sloot zich aan bij een werkgroep om het zwembad te behouden. "We hebben ons uit de naad gewerkt, met alle Bolswarders en omwonenden. En dit is het resultaat, ik ben er heel trots op."

Zonder de inspanning van de werkgroep was het bad er niet meer geweest. "We moesten een plan schrijven, dat zat volgens de gemeente heel goed in elkaar. Daarom hebben we besloten om er met z'n allen voor te gaan."

Bezwaarlijk

Eenvoudig was dat niet, want er moest ook geld op tafel komen. En dat terwijl ook de middenstand in Bolsward lijdt onder de coronacrisis. "Zonder geld kun je niets. We hebben heel veel bedrijven aangeschreven, maar je vraagt nogal wat. Veel bedrijven hebben het verschrikkelijk zwaar gehad."

Dat voelde dus ook wel wat bezwaarlijk, moet De Rijke erkennen. "Maar we hebben ook nog zoveel mooie reacties gehad. We zijn een actie begonnen dat mensen 'vriend' kunnen worden van het zwembad. Er zijn ook allemaal bedrijven die ons in natura steunen. Dat kunnen we ook gebruiken, bijvoorbeeld voor het opknappen van de receptieruimte."