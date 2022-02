Grootschalig onderzoek naar leven in Waddenzee: 1.500 stukken bodem opvissen

Het heeft zeker nut om het nu opnieuw te doen, legt Franken uit. "Dat van 2019 gaf een opname van toen. We zijn heel benieuwd of er nog veranderingen zijn geweest in de afgelopen jaren. Door de bemonstering te herhalen, kunnen we ook iets zeggen over de stabiliteit van de gemeenschappen in de bodem. Denk aan schelpdieren en wormen."

Herstelmaatregelen

De natuur is door de jaren heen armer geworden. Met deze gegevens kan straks worden gekeken welke locaties geschikt zijn voor bepaalde soorten en waar mogelijke herstelmaatregelen effect hebben.

Het werk begint volgende week en duurt tot en met halverwege mei.