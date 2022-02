Ooststellingwerf: tiny houses oplossing voor woningkrapte?

In 2021 ging het om 588 meldingen over personen die niet goed bij hun hoofd zijn. Dat is 214 procent meer in vergelijking met 2020. De meldingen worden gedaan als een persoon een gevaar is voor hemzelf, haarzelf of voor een ander, of als iemand de openbare orde verstoort.

De politie wil benadrukken dat het ook kan gaan over meerdere meldingen over een en dezelfde persoon. Toch is het een opvallende toename. Over de reden daarvan is nog niet veel bekend.