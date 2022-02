LTO blij met plan voor extra maatregelen tegen vogelgriep

Volgens Piet Faber van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO Noord vergeet de minister nog een belangrijk aspect. "Hoe is de ventilatie van een bedrijf geregeld? Kan er nog vervuiling in komen?'

Vaccinatie

Faber denkt dat de sector met name moet uitzoeken hoe het virus zich verspreidt. "Hoe komt dat verrekte virus zo'n stal binnen? Daar zijn we naar op zoek. Mogelijk kan deze extra hygiënecheck daarbij helpen."

De minister denkt met zijn nieuwe maatregelen in de goede richting, vindt Faber. Al is hij nog niet heel concreet. Faber wijst ook op het belang van vaccineren. "Vaccinaties kunnen heel werkzaam zijn bij het bestrijden van virussen, dus dat is een goede zaak."

Herdenking vogelgriepslachtoffers

Dierenrechtenorganisaties zullen donderdag voor het Tweede Kamergebouw vogelgriepslachtoffers herdenken. Zij willen dat er meer diervriendelijke oplossingen komen voor de dieren met vogelgriep.