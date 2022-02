Taai VC Sneek verliest van Sliedrecht en is uitgeschakeld in de beker

Sneek speelde prima in de eerste set tegen de koploper van de eredivisie. Aan het einde van de set kwamen de Snekers wel tekort: 25-22.

Sneek niet kansloos

In de tweede set begon Sneek prima. Het kwam ook met 4-6 voor, maar daarna nam Sliedrecht het initiatief over. De set werd afgesloten met 25-20 op het scorebord.

Sneek nam in de derde set een brutale voorsprong (1-8). De Snekers hielden Sliedrecht steeds op afstand. De set eindigde bij 19-25. De tussenstand kwam daardoor op 2-1.

Op en neer

Sliedrecht en Sneek deden ook niet veel voor elkaar onder in de vierde set. Dan had Sneek weer een voorsprong, dan ging Sliedrecht weer aan de leiding. Aan het einde van de set was de voorsprong toch weer voor Sliedrecht. De set eindigde in 25-22. Daarmee was de eindstand 3-1.