Ondernemers over coronatijd: "Het is een bladzijde uit een boek, maar wel een zwarte"

"Ik denk dat er weer meer mensen in de winkel komen", zegt Laura de Graaf. Ze is midden in de coronatijd een eigen kledingwinkel begonnen, Plus size fashion by L. "Klanten vinden het niet fijn om met een mondkapje op te winkelen. Nu dat niet meer hoeft denk ik dat het een stuk drukker wordt."

Geen overheidssteun

De Graaf is er klaar voor. Het was voor haar geen makkelijk tijd. Was ze amper begonnen, zat ze in lockdown. Toch viel het haar niet zwaar: "Ik had al een webwinkel met veel vaste klanten. Dat was een mooie basis. Daardoor kon ik dit doen."

Steun van de overheid was er niet voor haar. "Nee, want ik heb geen omzet gedraaid. Dan heb je er geen recht op. Met behulp van spaargeld en de omzet van de webshop die goed bleef draaien, heb ik wel wat verdiend."

De Graaf is vol goede moed. "Ik wil ondernemen. Ik vind het ook hartstikke gezellig om met klanten aan de slag te gaan. Ik heb geïnvesteerd in de nieuwe collectie en met de lente voor de deur wordt het vast een stuk drukker."