Museum Hindeloopen kan verbouwen met behulp van geld loterij

Met een nieuw plan heeft het museum de VriendenLoterij overtuigd. De toegankelijkheid wordt verbeterd, er komt een moderne tussenruimte en een bezoekerscentrum. De kosten zijn anderhalf miljoen euro. Met de 2 ton van de VriendenLoterij is er genoeg geld en kan de verbouwing beginnen.

Opsteker

Brouwer: "Dat was een geweldige opsteker! Het geeft ook aan dat wij met een project bezig zijn dat kan slagen. Deze twee ton heeft ons behoorlijk gestimuleerd om de eindfase ook te realiseren."

Brouwer is blij dat er meer aandacht komt voor bezoekers die minder mobiel zijn: "Wij vinden dat de toegankelijkheid van het museum echt moet verbeteren. Niet iedereen kan via de steile trappen naar boven komen en mensen met rolstoelen en rollators kunnen nu niet door het museum. Daardoor missen we publiek. Na de verbouwing is dat veel beter."