Centrum Buitenpost op de schop: "Veel leegstand en niet gezellig"

Al jaren staat veel winkelruimte in Buitenpost leeg. Aan die leegstand, maar ook aan de uitstraling van het centrum, moet snel iets worden gedaan, aldus wethouder Harjan Bruining. "Het centrum heeft weinig groen. Er is geen ontspanning. Hier in Buitenpost staan de auto's allemaal door elkaar. En het is niet gezellig."

"Blijven hangen"

Een werkgroep bestaande uit diverse belangengroepen uit Buitenpost heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een centrumplan. Het is de bedoeling dat het dorp in 2023 een compacter, voetgangersvriendelijk centrum krijgt met meer groen en terrassen. "Het moet een mooi centrum worden waar mensen willen blijven hangen", vertelt Tjeerd Douma van de werkgroep.