Wateroverlast: Wetterskip zet speciale overlooppolder in bij Donkerbroek

Deze waterberging is een polder van zo'n 18 hectare groot waar het waterschap zo'n 0,3 miljoen kub water in kwijt kan. Daar was grote behoefte aan. "Alle kleine beetjes helpen, dus ook deze waterberging. Het stond ons nog niet tot de lippen, maar we willen schade voorkomen", zegt Henk Flikkema van Wetterskip Fryslân.

In de Zuidoosthoek steeg het waterpeil in een snel tempo. Flikkema: "Dat komt met name door de harde wind. Het Drents plateau zorgde voor druk aan de andere kant. Het water kon daardoor geen kant op. De situatie was behoorlijk uniek."

Extra controle

Dijken en waterkeringen worden de komende tijd extra gecontroleerd omdat ze verzadigd zijn. Het Woudagemaal in Lemmer gaat tot donderdag door met extra malen om water uit de boezem kwijt te kunnen op het IJsselmeer.