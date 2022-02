Vrouwen Heerenveen naar kwartfinale na spektakelstuk

Zaterdag werd het duel na de eerste helft gestaakt vanwege het slechte veld. Op het moment van staken was het 2-1 voor VV Alkmaar. Sanne Koopman en Alieke Tuin scoorden voor de Noord-Hollanders. Nikee van Dijk zorgde voor het Friese doelpunt.

Woensdag leek de wedstrijd beter te verlopen voor Heerenveen. Zoï van de Ven maakte in de 68ste minuut gelijk door een penalty te benutten. Nina Nijstad leek daarna de overwinning veilig te stellen door er 2-3 van te maken.

Verlenging

Het liep toch anders. In de 89ste minuut kreeg Alkmaar nog een penalty. Koopman liet zien dat ze ook op woensdag kan scoren: 3-3. Daardoor volgde er een verlenging.

In de 92ste minuut kwam Alkmaar op voorsprong: Koopman zorgde voor de 4-3. Heerenveen gaf het echter nog niet op en via een doelpunt van Elze Huls werd het weer gelijk. Vlak voor het einde van de eerste helft van de verlenging kwam Heerenveen weer aan de leiding. Chimera Ripa zette de 4-5 op het scorebord.

Genadeklap

In minuut 106 was het wel beslist. Ripa maakte haar tweede van de middag: 4-6. Vlak voor het einde van de wedstrijd werd het toch weer even spannend. Van de Ven maakte een eigen doelpunt: 5-6. Verder liet Heerenveen het echter niet komen. De ploeg is nu door naar de kwartfinales van het bekertoernooi.