Zorgen bij scheepswerf in Harlingen: "Jonge aanwas vinden is echt een probleem"

"Het probleem wordt steeds groter, omdat we vergrijzing hebben. Het is geen licht vak, dus het ziekteverzuim wordt ook hoger", zegt Klaas Koolhof van het bedrijf. "De jonge aanwas is echt een groot probleem. Dat speelt al sinds de technische scholen zijn afgeschaft. Dan houdt alles een beetje op."

Jeugd

Volgens Koolhof weet de jeugd niet welk werk er allemaal is in de scheepsbouw. "Het wordt ze niet meer verteld. Ik ben een paar maanden geleden op een aantal scholen geweest en daar heb ik een verhaaltje verteld over de jacht- en scheepsbouw", vertelt de scheepsbouwer.

"Dan vraag ik naar de functies die bij de scheepsbouw horen en ze hebben geen idee. Het wordt ze niet verteld."

Roemenen

Volgens Koolhof zijn er op de Maritieme Academie in Harlingen bij de opleiding scheepsbouw op dit moment maar twee jongens in de examenklas. "Die hebben snel een baan", zegt Koolhof.

"We hebben het ook wel geprobeerd met buitenlandse jongens. Maar als ik tegen een Roemeen zeg: er moet een mooi roefje op een skûtsje, probeer dat maar eens uit te leggen. Dat gaat niet."