Zware windstoten en buien: donderdag code geel

De wind is westelijk, volgens het weerbureau. De waarschuwing geldt voor het westelijke deel van de provincie, maar niet voor de Waddeneilanden. Verder geldt code geel voor heel Nederland, behalve voor de provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht. Rijkswaterstaat waarschuwt het verkeer om alert te zijn.

Er kunnen zich volgens het KNMI windstoten van rond de 75 kilometer per uur voordoen. Dat gebeurt met name bij de buien die over het land trekken.

Het KNMI stelt code geel in als er kans is op gevaarlijk weer. Bij de stormen van de afgelopen week is code oranje en zelfs code rood voor extreem weer en groot risico afgegeven.