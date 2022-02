Grootste horecabeurs van Noord-Nederland definitief naar Leeuwarden

"We wilden eigenlijk in februari voor het eerst in twee jaar weer de horecabeurs houden, maar vanwege de geldende coronamaatregelen hadden we het event al verplaatst naar april. Maar nu bleek dat het expo in Assen niet kon garanderen dat er dan plek voor ons zou zijn." zo vertelt organisator Jan Vlap.

"In het Expo in Assen worden op dit moment vluchtelingen opgevangen en het is nog niet zeker of die er in april uit zijn."

Veel ruimte

Vlap was toch al op zoek naar een alternatieve locatie omdat het Expo in Assen later dit jaar over gaat op een nieuwe eigenaar. Het WTC Expo in Leeuwarden lag daarbij al snel voor de hand. "Er is gewoon heel veel ruimte en het is goed bereikbaar voor iedereen."

Drok besocht

De beurs is in de afgelopen twee jaar niet gehouden vanwege Corona, maar in de jaren daarvoor werd de beurs druk bezocht. In 2019 kwamen er maar liefst 15000 bezoekers op af en waren er meer dan 500 stands. Vlap merkt dat de behoefte aan de beurs daarom nu ook weer groot is.

"Daarom wilden we ook graag dat er dit jaar toch een bijeenkomst zou komen. Vanwege de korte voorbereidingstijd wel wat kleiner dan andere jaren, maar evengoed een stevige beurs met een flink aantal stands."

De beurs wordt gehouden op 11, 12 en 13 april.