Coronanieuws 23 februari: Ziekteverzuim ziekenhuizen blijft hoog

Katten en honden speelden tot nu toe geen rol van betekenis in de corona-epidemie in ons land, denken onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en Erasmus Medisch Centrum. "Zonder infecties bij honden en katten was de epidemie niet wezenlijk anders verlopen", zegt Arjan Stegeman, projectleider en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Dat katten en honden besmet konden worden, was al bekend. Daarom moest onderzocht worden of dat hielp de circulatie van het virus in stand te houden. Uit analyses bleek dat het aantal besmettingen bij mensen toeneemt met het aantal katten in de omgeving en lijkt de kat dus wel een overdrager te kunnen zijn. Maar toch werd infectie van kat op mens in dit onderzoek niet aangetoond. Bij honden werd zo'n verband helemaal niet gezien.