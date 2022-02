Operaasje Fryske Flagge: Geale de Vries ging voor het onderwijs naar Noorwegen

Geale de Vries werd geboren in Leeuwarden, maar groeide de eerste achttien jaar van zijn leven op in Stiens. Daar woonde hij met zijn vader, moeder en zusje. Na de basisschool is hij naar het middelbare onderwijs gegaan, het SSG in Leeuwarden. Daarna is hij verhuisd naar Groningen.

"Ik heb in Groningen Scandinavische talen gestudeerd, waar ik ook Engels bij heb gedaan", vertelt De Vries. "Ik vind talen wel interessant, net als reizen."

Verhuisd voor het onderwijswerk

Nadat hij zijn opleiding had afgerond, kwam hij erachter dat er niet veel werk in de Noorse taal in Nederland was. Ook een baan in het Engels was niet echt makkelijk in die tijd. "In Nederland was het niet makkelijk om werk te vinden, maar vrienden in Noorwegen zeiden: 'kom hier maar heen'. Dus toen ben ik in 1988 verhuisd."

Hij deed dat samen met zijn partner Ton, die uit Steenwijk komt. Inmiddels zijn ze getrouwd. Hoewel Noren voorrang kregen op vacatures, lukte het uiteindelijk toch om werk te vinden.

Het verhuizen was uiteindelijk ook nog een haastklus, want in juli hoorde De Vries dat hij een baan kon krijgen op een middelbare school net buiten Oslo. En in augustus moest hij er al beginnen.