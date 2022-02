Stellingwerfse filmbeelden uit het verleden voor de toekomst bewaard

Vorig jaar gaf de Oudheidkamer Weststellingwerf zijn filmcollectie in beheer bij het Fries Film & Audio Archief. Het gaat om 8mm-films uit de jaren zestig. Medewerkers hebben de beelden doorgenomen, opgeknapt, gedigitaliseerd en online gezet.

Scherpenzeel in kleur

Zo zijn er vier films over Scherpenzeel en omgeving meegenomen, waarvan er ook nog eens drie in kleur zijn. Deze 8mm-films waren nog niet eerder digitaal gemaakt. Op de beelden is de gemeenschap, het boerenleven en het dorp te zien. Er komen ook verschillende feestdagen aan bod, zoals Sinterklaas en een kuiertocht.

Wolvegaster dorpsfilm

Daarnaast is nu ook de dorpsfilm van Wolvega uit 1964 gedigitaliseerd. Deze dorpsfilm is ooit gemaakt door Johan W.L. Adolfs uit Enschede, een zakenman die meerdere dorpsfilms maakte. De film was ooit wel op videoband gezet, maar nu is de film eindelijk in goede kwaliteit gedigitaliseerd.

"Wat deze collectie nou zo bijzonder maakt, is dat de Stellingwerven een gebied is waar we tot op heden nog niet heel veel films hebben", zegt Jurjen Enzing van het Fries Film en Audio Archief.