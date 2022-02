Dantumadiel en de fusieperikelen: hoe ziet de toekomst van de gemeente eruit?

De SGP

Dantumadiel is de enige Friese gemeente waar de SGP meedoet. In het met name christelijke Dantumadiel waren afgelopen raadsperiode negen van de zeventien zetels voor confessionele partijen: CDA (5 ), ChristenUnie (3) en de SGP (1).

Hoewel de SGP hier het kleinere christelijke broertje is, kan het al sinds de jaren dertig rekenen op één tot twee zetels. Daarmee is de SGP de langstzittende partij in gemeente Dantumadiel.

Nu Tom Bakker na twaalf jaar in de raad een stap terug doet, heeft de SGP een nieuwe lijsttrekker: Heerke Kooistra. Onder zijn bewind blijft de SGP tegen de koopzondag. De partij ziet het als 'voorrecht' om één dag in de week afstand te kunnen nemen van 'ons werk'. In 2017 diende de PvdA nog een motie in om de koopzondag mogelijk te maken. Na fel verzet van de confessionele partijen werd deze motie niet aangenomen.

'Hoeksteen van de gemeenschap'

Opmerkelijk is dat de SGP ervoor pleit om relatietherapieën uit de gemeente weg te subsidiëren. Huishoudens zijn volgens het programma 'onmisbaar' en een plek waar kinderen gevormd worden. Zodoende is en blijft het gezin volgens de SGP de 'hoeksteen van de samenleving'.