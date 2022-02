Legendarisch oereik van Bosbergtoren Appelscha is een stam kwijt

"Gelukkig hebben we nog drie stammen over van die oude boom", zegt Geert Veen van de Historische Vereniging Appelscha. "Het is niet een verschrikkelijke ramp. Het is wel zonde, maar tegen de natuur kun je niks beginnen."

De legende is waar

Nog maar net zes jaar geleden bleek dat de oude legende waar was: alle vier de stammen uit de bult komen van dezelfde eik, die voor de rest bedolven is onder het zand. Ouders vertelden dit volksverhaal al jaren door aan hun kinderen. Maar het bleek inderdaad dat het om een ondergrondse oereik ging die al zeker driehonderd jaar, maar misschien nog wel ouder is.

Op een kaart van 1664 staan al duinen getekend in het gebied. Van de Bosberg wordt voor het eerst in 1727 een melding gedaan. Rond 1850 maakte boomdeskundige W. Staring al melding van 'een aanzienlijke eik', die dus voor een groot deel bedekt is met zand.

Staatsbosbeheer zoekt doel voor het hout

Eigenaar Staatsbosbeheer wil het hout van de boom niet zomaar versnipperen en zoekt een oplossing. "Ik heb een oproep gedaan om te kijken of we iemand kunnen vinden, die wat kan met de jonge takken die er nog in zitten", laat boswachter Lisander van Oosanen weten.