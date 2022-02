Pleidooi voor recreatief winkelen in Leeuwarden: "En de auto's er nu echt uit"

Het draait tegenwoordig steeds meer om de funshopper, denkt Galema. "Winkelen voor het plezier. Minder gericht, maar gecombineerd met horeca, evenementen en cultuur. Als een binnenstad die kant op gaat, dan blijft er voor winkels een goede toekomst."

voor die beleving is de inrichting van de openbare ruimte van groot belang. "Die moet groener, de auto's moeten eruit."

Auto's uit de binnenstad

Over dat laatste stond dinsdag een ingestuurd stuk in de Leeuwarder Courant, met kritiek op de handhaving van het autoverbod op de Eewal en de omliggende straten. Het doel was om de binnenstad comfortabeler te maken voor shoppers, bewoners en toeristen.

Maar in de praktijk komen er nog te veel snel rijdende auto's. Verkeersregels en blokken helpen niet genoeg.

"Er moeten camera's bij de Eewal komen"

Galema zit in de commissie voor de afsluiting binnenstad en is van mening dat er een andere manier van toezicht moet komen. "In de kern is iedereen het eens, want het gaat om handhaving. Er moeten camera's komen met een infrastructuur. Dat is een waterdichte handhaving, dan kan het werken."