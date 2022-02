Paus bevestigt heiligverklaring Titus Brandsma volgende week vrijdag

Kort na die bijeenkomst wordt dan de datum van de heiligverklaring bekendgemaakt. Eind november werd duidelijk dat de heiligverklaring van de Friese pater Titus Brandsma er aan zit te komen. De paus gaf er toen officieel toestemming voor.

Pater Titus Brandsma werd in 1881 geboren in Ugoklooster bij Bolsward. Hij overleed in 1942 in het concentratiekamp Dachau.