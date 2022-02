Waadhoeke wil meer woonruimte voor jongeren en arbeidsmigranten

De gemeente wil in beeld brengen welke gebouwen in de gemeente momenteel leeg staan en waar mensen kunnen wonen. "Vanuit de dorpen horen we heel duidelijk dat ze de jeugd willen vasthouden, maar dat ze op dit moment geen plek kunnen krijgen," zegt wethouder Nel Haarsma van gemeente Waadhoeke.

Woningmarkt op z'n kop

Het woningtekort speelt echter ook voor arbeidsmigranten uit de glastuinbouw, en zelfs voor ouderen is het niet altijd eenvoudig om een plek te vinden. De woningmarkt staat op z'n kop, zegt Haarsma. "De raad van gemeente Waadhoeke heeft ons opgeroepen om een versnelling op gang te brengen."

Haarsma legt uit: "Als we denken: dit is heel geschikt voor de doelgroepen, dan zullen we kijken of we er een partij voor kunnen vinden die het dan wil verhuren. Als we een locatie in beeld hebben, kunnen we het bespreken met dorpsbelang en omwonenden."

Leegstaande basisschool in Vrouwenparochie

In Vrouwenparochie werd eerder al een leegstaande basisschool opgekocht door een ontwikkelaar, die er starterswoningen in maakte. "Dat werkt heel prima", zegt Haarsma.