VIDEO: Trouwen op 22-02-2022, dat is makkelijk te onthouden

Het is naast een opvallende datum ook een palindroom: 22-02-2022. Dat maakt het een populaire trouwdag: alleen in Sneek werd dinsdag al negen keer het jawoord gegeven. Zo ook door Gjalt Dijkstra en Marjolein Zijlstra: zij hebben precies 11 jaar verkering. En daarnaast, zegt Gjalt: "Is het makkelijk te onthouden."