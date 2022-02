Nieuwehornster Rijksmonument in puin door storm: "Het ziet er niet goed uit"

Het gaat om een Saksisch woonhuis uit de zeventiende-eeuw met daarachter een negentiende-eeuwse schuur. In het voorhuis aan de Schoterlandseweg zitten nog oude tegeltableaus en balken.

"De schuur is volledig verloren gegaan. Dat ziet er niet goed uit", vertelt eigenaar Marthijs Roorda. Ik was in het buitenland tijdens de storm, maar ik kreeg een foto van een vriend uit het dorp. Ik dacht: bliksem, dit is mis."

Redt het zeventiende-eeuwse voorhuis het?

De grootste schade is aan de schuur, die ligt helemaal in elkaar. Maar dat betekent niet dat het voorhuis intact is gebleven. "Want de achterkant van het huis is helemaal weg. De muren en ook het dak zijn ontzet. Het heeft het hele weekend ingeregend."

Dinsdagochtend is er een noodreparatie gedaan. "Daarmee proberen we het voorhuis wel te behouden voor de toekomst. Maar het is nog afwachten."

Uithangbord voor GreenInclusive

Roorda is één van de mensen achter GreenInclusive, het bedrijf dat bekend is, omdat ze hennepplanten verbouwt en er circulaire producten van maakt, zoals isolatie.

"Wij hebben dit huis vorig jaar in januari gekocht met het idee om hier een proefboerderij te maken voor onze hennepactiviteiten", legt Roorda uit. "Het zou ook de locatie voor onze stichting worden om groente en fruit te verbouwen voor huishoudens met een kleine portemonnee uit de gemeente Heerenveen."