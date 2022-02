Het peil daalt, maar het Wetterskip krijgt nog veel overlastmeldingen

Een meevaller is daarom dat nu ook het Lauwersmeer de mogelijkheid biedt om water te spuien, omdat de noordelijke wind meeviel. "Het is niet zo heftig als dat we dachten. De opstuwing in het water is wat aan het afnemen." Het voorkomt ook dat men water blijft rondlopen.

12 millimeter per dag mogelijk

Water weg krijgen, blijft een kwestie van geduld, zegt Kroon. "Ons systeem is erop gericht dat we zo'n 12 millimeter per dag weg kunnen pompen. Als er op verzadigd land zo'n 40 millimeter valt, dan hebben we zeker drie-vier dagen nodig om het weg te krijgen." Het uitmaIen kost tijd, ook al wordt er extra pompcapaciteit ingezet.

Wetterskip Fryslân verwacht de komende dagen nog wel nodig te hebben. Het Woudagemaal blijft zeker nog tot donderdag draaien.

Anticiperen en accepteren

De toverwoorden zijn anticiperen en accepteren. Kroon: "Wij kunnen de natuur niet beïnvloeden, dus we moeten anticiperen. We moeten tegelijkertijd accepteren dat we zo nu en dan wat wateroverlast hebben. Je kunt het niet altijd met techniek oplossen. Zeker naar de toekomst toe zullen we moeten kijken hoe we het water langer vast kunnen houden, bijvoorbeeld in natuurgebieden."