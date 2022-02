Woudagemaal op stoom met wateroverlast: "Voor ons het mooiste dat er is"

Toevallig is het deze week opleidingsweek op het gemaal. Jaarlijks worden er in de voorjaarsvakantie nieuwe vrijwilligers klaargestoomd om het gemaal te bedienen. "Dat is wel even wennen", zegt De Boer. "Het was echt even schakelen met dit weekend."

Opleiding op een ander moment

De Boer: "De opleiding is nu een beetje een halve opleiding, zeg maar. Normaalgesproken doen we namelijk wat meer 'starts' en 'stops', zodat iedereen een keer aan de beurt komt om het gemaal op te starten. Daar moeten we nu een nieuw moment voor inplannen."