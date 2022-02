Actiegroep blijft zich verzetten tegen festivals in de Groene Ster

Het organiseren van festivals in het gebied zorgt al jaren voor discussies. Vorig jaar werd het festival Welcome to the Village afgelast, nadat de rechter de vergunning van het festival introk, een week voordat het plaats zou vinden. Aanleiding was een klacht van een actiegroep over mogelijke schade aan de natuur.

Twee weken geleden liet het college van B en W weten dat Leeuwarden, ondanks juridische tegenvallers, de ambitie houdt om festivalstad te blijven, ook in de Groene Ster.

In een reactie daarop laat Groene Ster Duurzaam weten dat ze het er niet mee eens zijn. Mocht er een vergunning afgegeven worden voor een grootschalig evenement, dan "zullen wij daar vanzelfsprekend tegen opkomen", schrijft de stichting.

Groene Ster Duurzaam

De stichting probeert evenementen in het gebied al langer tegen te houden. Ze zouden zorgen voor schade aan de natuur, omdat ze gehouden worden in het broedseizoen. Omwonenden zeggen ook dat ze last hebben van het geluid.