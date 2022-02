Halfjaar na wateroverlast Woudsend: "Gemeente bezig met structurele oplossing"

Oorzaak van de problemen in het dorp is de riolering. Het water loopt daar niet snel genoeg weg. Woudsend heeft al langer last van ondergelopen straten, maar in augustus viel er zoveel regen, dat in de Melchior de Clantstrjitte bijna een halve meter water bleef staan. Bijna alle kelders in de straten stroomden vol.

Het dorp kreeg na de overlast van een halfjaar geleden een pomp als noodoplossing, vertelt Roland Messing, voorzitter van dorpsbelang Woudsend. "Toen hij net geïnstalleerd was hebben we even een opstartprobleem gehad, maar de afgelopen periode heeft hij prima z'n werk gedaan. Ik heb geen melding gekregen van overlast door water."