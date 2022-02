Oud-docent Beyers Naudé krijgt een jaar cel voor seks met leerlinge

Naast de celstraf is er ook een halfjaar voorwaardelijke celstraf opgelegd. De leerlinge heeft gezegd dat zij en de docent minstens tien keer seks hebben gehad. Dat gebeurde voor het eerst in een sauna, op een schoolreisje naar de Harz in Duitsland.

De verdachte zegt dat hij pas seks heeft gehad met het meisje toen zij van school af was en toen ze al ouder was dan 18 jaar. Hij zegt dat het meisje de aangifte voor het grootste deel verzonnen heeft. De rechtbank vindt dat echter niet geloofwaardig.

Geen docent meer, laten behandelen

De rechtbank vond de verklaringen van het slachtoffer wel betrouwbaar. De Leeuwarder mag de komende vijf jaar geen docent meer zijn. Hij moet zich van de rechtbank laten behandelen en mag drie jaar lang geen contact zoeken met het slachtoffer.