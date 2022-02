Zoektocht naar containers in Noordzee in de wacht

Het schip Marcos V verloor zaterdagochtend 26 lege containers op de Noordzee. Het gebeurde in of vlak na de nacht met de zware storm Eunice. Het schip voer in zuidelijke richting van Bremerhaven naar Rotterdam.

Rederij Noordgat op Terschelling heeft de opdracht gekregen om op zoek te gaan naar de containers. Door onder andere de hoge golven lukt dat nu nog niet. "Maar dat wordt nauwlettend in de gaten gehouden", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Zodra het kan, zullen ze van start gaan met het bergingsproces."

Berekenen

Het is niet duidelijk waar de containers precies zijn. De Kustwacht kon ze dit weekend niet vinden.

De rederij zal uitzoeken waar ze kunnen zijn. "Eerst wordt gekeken naar waar de containers vermoedelijk verloren zijn gegaan. Daarna worden er verspreidingsmodellen gemaakt, om te berekenen waar ze nu zouden kunnen zijn."