Willem Nammensma woont in Oekraïne: "Wie zegt dat het hierbij blijft?"

"De mensen hier zijn gericht op Oekraïne en voelen zich ook Oekraïens. Volgens Russische propaganda zijn de mensen hier pro-Duits en nazistisch, maar dat is onzin. De mensen zijn gewoon trots op hun land en zullen dat niet zomaar opgeven."

'Poetin wil zich nog één keer bewijzen'

Nammensma denkt dat Poetin bezig is om de gebieden die Rusland is kwijtgeraakt bij het ineenstorten van de Sovjetunie weer onder controle te krijgen.

"Kijk maar naar wat er is gebeurd in Witrusland en Kazachstan. Nu is Oekraïne aan de beurt. De man is uit op macht en wil zich nog één keer bewijzen, zodat de wereld naar hem luistert."

Toekomst onzeker

Nammensma houdt daarom rekening met de mogelijkheid dat na verloop van tijd Russische tanks ook zullen oprukken naar Kiev. Het is een scenario waar hij niet aan moet denken. "Ik weet van een vriend dat de spanning aan het front in het oosten nog niet eerder zo hoog is geweest."

Als het zover komt, gaat hij zelf uitwijken naar Polen of Nederland. De oorlogsdreiging zorgt mogelijk wel voor een onzekere toekomst voor hem in Oekraïne. "Dit is geen makkelijk land. Maar we hadden het hier goed. De kinderen ook", zegt Nammensma. "Maar met het scenario van een oorlog had ik geen rekening gehouden toen we hier naartoe gingen."