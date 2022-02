Bolswarder zwembad Vitaloo blijft komende vier jaar open

In de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân is lang discussie geweest over het wel of niet sluiten van het zwembad. Omdat de gemeente meerdere zwembaden heeft en het Bolswarder Vitaloo niet rendabel genoeg zou zijn, was er sinds 2021 al dreiging van een sluiting. Daartegen kwamen de inwoners van Bolsward echter flink in protest.

Met de overeenkomst tussen Stichting Ons Zwembad en gemeente Súdwest-Fryslân blijft het zwembad in ieder geval voor de komende vier jaar open. Bij de overeenkomst is het personeel van het zwembad ook overgenomen.