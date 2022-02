Bowlsclub Drachten hoopt mee te profiteren van zendtijd curling

"Maar het is heel mooi dat we weer los kunnen, we hebben er zin in." De teams komen uit een groot deel van noordoostelijk Nederland: Drachten, Oldenzaal, Hengelo, Renkum en zelfs Almere.

Meer bekendheid

Huisman hoopt dat meer mensen enthousiast worden. "Het is nog zo verschrikkelijk onbekend. Mensen die het een keer geprobeerd hebben vinden het fantastisch. Die zijn heel gauw verkocht. We proberen er meer bekendheid aan te geven."

Om voort te borduren op het noordelijk kampioenschap houdt de vereniging daarom woensdagochtend nog een promotiemoment. "Iedereen kan dan langskomen in sporthal De Drait en het zelf een keer proberen. Dan merk je ook dat het fysiek niet zwaar is, het is een echte precisiesport."