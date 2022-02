Planetarium krijgt Riemersma-uurwerk: 19e-eeuwse klok met 12 functies

Toen de klok klaar was, stond het 20 jaar in het café dat Riemersma samen met zijn vrouw Dieuwke Laskewitz had.

Reis van de klok

Nadat Meindert Riemersma in 1908 overleed, heeft zijn weduwe de klok in 1917 aan Stichting Museum en Archief Tijdmeetkunde geschonken. Het werd opgenomen in de collectie uurwerken bij het Stedelijk Museum in Amsterdam.

In 1953 werd de klok in bruikleen gegeven aan het Catharijne Convent in Utrecht en in 1978 verhuisde het naar het Klokkenmuseum in Schoonhoven. In 2013 moest dat museum sluiten, waarna Stichting Tijdmuseum de collectie met het Riemersma-uurwerk overnam. Al die tijd stond de klok in het depot.