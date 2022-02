Landelijk aantal positieve tests loopt verder terug | NEF verlengt regeling terrasuitbreiding

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus:

Gemeente Noardeast-Fryslân verlengt tijdelijke regeling terrasuitbreiding;

Het aantal overnachtingen in Fryslân lag in 2021 op hetzelfde niveau als voor de crisis;

Er liggen maandag 42 mensen met COVID-19 in de Friese ziekenhuizen;

Er werden minder baby's doodgeboren als de moeder een besmetting had met de omikronvariant in plaats van de deltavariant;

Maandag zijn er 1.990 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân vastgesteld.

Dit liveblog is ek yn it Frysk te folgjen.